A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 63 anos por “fortes indícios da prática de um número ainda não concretamente apurado de crimes de coação sexual agravados” e por “pelo menos, um crime de violação” de uma adolescente, em Santiago do Cacém.

De acordo com um comunicado divulgado no site oficial, a PJ apurou que o suspeito, entre os dias 25 de maio e 8 de junho, aproveitou-se da confiança que mantinha com a namorada e mãe da vítima para “forçar/coagir” a jovem de 16 anos a praticar atos sexuais, “chegando a violá-la pelo menos uma vez”.

O detido foi presente a primeiro interrogatório, no qual foi lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.