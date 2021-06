A juíza Margarida Alves, responsável pelo julgamento de Rui Pinto, foi sorteada para presidir o julgamento de José Sócrates e de Carlos Santos Silva no âmbito da Operação Marquês.

O coletivo responsável pelo julgamento do ex-primeiro-ministro é composto também por Bárbara André, ficando ainda por determinar quem será o terceiro juiz, segundo informa o jornal Expresso.

Recorde-se que, na terça-feira, o juiz de instrução Ivo Rosa rejeitou os pedidos de nulidade do Ministério Público e dos advogados de defesa de José Sócrates e do empresário Carlos Santos Silva, ordenando o envio do processo para julgamento.

Após a decisão de Ivo Rosa, a defesa do antigo líder do Governo anunciou que ia apresentar uma reclamação junto do Tribunal Constitucional a pedir a suspensão da decisão do juiz Ivo Rosa.

O advogado de Sócrates considera que o juiz de instrução "não pode impor a sua vontade pessoal, de enviar o processo para julgamento a toda a pressa e a todo o custo, nomeadamente a custo da autoridade do Tribunal Constitucional e em sacrifício das garantias de defesa e dos direitos fundamentais".

É também de lembrar que na decisão instrutória de Ivo Rosa da Operação Marquês, o juiz decidiu levar Sócrates, acusado de 31 ilícitos, a julgamento apenas por três crimes de branqueamento de capitais e outros três de falsificação de documentos, os mesmos pelos quais o seu amigo e empresário Carlos Santos Silva está pronunciado.

Ivo Rosa deu como provado que o empresário corrompeu o antigo primeiro-ministro, ao orquestrar um crime de corrupção ativa sem demonstração do ato concreto, que considerou estar prescrito.