Todas as regiões apresentam um índice de transmissibilidade (Rt) superior a 1, com exceção da região Norte e das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região do país que apresenta o Rt mais elevado.

De acordo o relatório semanal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre a evolução da curva pandémica, divulgado todas as sextas-feiras, o Norte tem um Rt de 0,99, os Açores de 0,97, e a Madeira de 0,76.

Já Lisboa e Vale do Tejo apresenta um Rt de 1,12, o Algarve de 1,09, o Centro, de 1,05, e o Alentejo de 1,05. Apesar de Lisboa apresentar o Rt mais elevado do país, este valor desceu face à semana passada, quando era de 1,16.

É também de realçar que, na passada sexta-feira, todas as regiões de Portugal apresentavam um Rt superior a 1, apenas com exceção da Madeira.

No que diz respeito à incidência acumulada de novos casos de covid-19 a 14 dias, todas as regiões do continente apresentam uma taxa inferior a 120 casos por cem mil habitantes. Contudo, Lisboa e Vale do Tejo está perto de ultrapassar essa barreira, com uma incidência de 118,8 casos por 100 mil habitantes.

O Norte tem uma incidência de 59,0, o Centro de 39,2, o Alentejo de 49,7 e a Madeira de 47,2.

Os Açores são a região com a incidência mais elevada, com 141,3 casos de infeção por 100 mil habitantes.