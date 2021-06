O primeiro treino da seleção nacional, esta sexta-feira, ficou marcado pela homenagem a Neno, guarda-redes que morreu hoje aos 59 anos, vítima de doença súbita.

Jogadores, staff e equipa técnica reuniram-se no relvado do estádio Ilovszky Rudolf, em Budapeste, Hungria, e em fila no centro do recinto prestaram a sua homenagem ao expor uma camisola com o nome de Neno, cumprindo um minuto de silêncio.

O ex-guarda-redes foi internacional por Portugal e jogou pelo SL Benfica e Vitória de Guimarães.