O Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Penafiel deteve um homem de 43 anos pela prática do crime de violência doméstica, em Marco de Canaveses.

Segundo um comunicado da GNR, o detido agredia física e psicologicamente a sua ex-mulher de 34 anos. Após a separação do casal e o começo de um novo relacionamento por parte da vítima, o homem de 43 “agravou os comportamentos violentos”, deixando a ex-companheira “num clima de pânico e inquietação”.

“Num dos últimos episódios de violência”, o homem subiu para a varanda da casa da vítima e arrombou a janela, tendo entrado no seu interior “sem a devida autorização”.

O homem de 43 anos foi presente a primeiro interrogatório, esta quarta-feira, no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, do qual saiu com a ordem de ser controlado por pulseira eletrónica, ficando proibido de contactar a vítima por qualquer meio ou lugar e sem puder beber bebidas alcoólicas.