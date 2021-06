Russiagate. Um erro sinistro em ano de eleições

Se em abril os serviços camarários tomaram conhecimento de que os ativistas queriam apresentar queixa, por que também não se soube dessa intenção?

E de repente... ficámos a saber que os opositores de regimes pouco recomendáveis que se manifestaram em Portugal contra esses ditadores ou falsos democratas estavam a pôr a sua vida e a das suas famílias em perigo. Isto é: desde 2011, sempre que se manifestavam em Lisboa, alguém da Câmara comunicava às respetivas embaixadas os nomes, moradas e telefones dos promotores dos protestos. Foi isso que se deduziu da entrevista de ontem de Fernando Medina à RTP, exemplarmente conduzida por José Rodrigues dos Santos, um jornalista que não se limita a ser pé de microfone.

Mas vamos à história, que, acho, tem muitas pontas soltas. Em primeiro lugar, se a mesma foi denunciada logo em janeiro e relatada a um jornal nacional qual a razão para não se ter discutido logo o assunto? Seria por estarmos em confinamento e, à semelhança do caso do ucraniano morto no aeroporto, também passou ao lado de quase todos nós?

Estou perfeitamente à vontade pois Fernando Medina não é uma figura pela qual tenha grande simpatia. Acho-o um arrogante que quer fazer de Lisboa o seu cartão de visita, com muitas ciclovias e jardins no meio dos carros, além de outras histórias que não são para aqui chamadas. Independentemente das simpatias ou falta delas, o que também acho estranho é que agora todas as semanas as caixas de correio eletrónico das redações, e falo por mim, recebam revelações bombásticas sobre determinadas câmaras. Até parece que de repente as revelações fantásticas sobre as autarquias são como os cogumelos. É certo que as informações não têm data, nem prescrevem para quem gosta de noticiar, mas se estamos em vésperas de eleições é preciso algum cuidado a gerir as “denúncias” que nos chegam. Sejam de que partido forem. Até às autárquicas vai ser sempre a abrir, com os partidos a arranjarem documentação para “tramarem” quem está no poder.

Mas nada disto retira credibilidade a esta história sinistra e que esperemos que termine com o despedimento dos responsáveis por estas práticas assustadoras. Sejam eles quais forem.