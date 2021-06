O Vitória de Guimarães comunicou, esta sexta-feira de madrugada, a morte do seu antigo jogador Neno, que também foi guarda-redes do Benfica.

"É com profunda tristeza e coletivo sentimento de enorme pesar que o Vitória Sport Clube informa sobre o falecimento de Neno, histórica figura do clube e da cidade, que nos deixou na noite desta quinta-feira, aos 59 anos", informou o Vitória de Guimarães em nota publicada no seu site oficial e nas rede sociais.

A sua morte representa uma enorme perda coletiva, mas em especial para a sua família e amigos, a quem o Vitória manifesta as suas mais sentidas condolências.

"Carismático, afável e sempre disponível, sendo mais do que uma figura do Vitória, mas um ícone da cidade, conhecido por todos e que para todos tinham um gesto amigo e um sorriso verdadeiro", foi assim que o clube vimaranense recordou o atleta

"Nesta hora que é de luto, cumpre recordar e honrar o nosso Adelino Barros. O Vitória prestará no momento próprio mais informações sobre as cerimónias fúnebres", adiantou ainda.