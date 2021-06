O apoio às famílias no âmbito da pandemia da COVID-19 tem sido um dos principais objetivos da Junta de Freguesia da Penha de França, em Lisboa. Este apoio tem sido materializado através da disponibilização de “cabazes de compras”, e de programas de apoio na área da saúde mental e da empregabilidade.

A Mercearia Social já existente na freguesia foi a base do apoio social, permitindo reforçar mais rapidamente auxílio com produtos alimentares e outros bens essenciais às pessoas isoladas e em situação de maior fragilidade, tendo-se estendido a todos os que viram diminuídos os seus rendimentos em consequência das medidas de combate à pandemia.

Na génese, este projeto é autossustentável através de doações de particulares e empresas, num esforço de apoio à população só possível devido à parceria que existe com a Câmara Municipal de Lisboa. Face ao aumento da procura verificado no último ano, a Junta de Freguesia da Penha de França tem vindo a apoiar a Mercearia com bens, nomeadamente frescos, que adquire junto do comércio local.

Ao longo do último ano, foi ainda detetada a necessidade de dar resposta às questões de saúde mental emergentes da pandemia, tendo a Junta de Freguesia criado um pacote de apoio aos moradores que consiste em consultas gratuitas de psicologia e psiquiatria, bem como o reforço da linha Penha Liga SOS Sénior para pessoas com mais de 65 anos e que vivem sozinhas.

Para Sofia Oliveira Dias, presidente da Junta de Freguesia da Penha de França, esta autarquia “assegurou que quem estava em situação de maior fragilidade tivesse acesso a alimentos, medicamentos e bens essenciais”. “Explodiram as necessidades e triplicámos os apoios dados antes da pandemia. Demos respostas e digo-o com um enorme alívio porque houve momentos muito duros” – acrescenta.

Gabinete de Inserção Profissional

Nesta vertente de apoio social, o Gabinete de Inserção Profissional da Penha de França é outro projeto que viu reforçada a sua procura desde que os efeitos da pandemia no emprego se começaram a sentir.

Fruto de uma parceria entre a Junta de Freguesia e o Instituto do Emprego e Formação Profissional, este Gabinete dá apoio, em proximidade, a quem procura trabalho ou formação profissional.

O esforço que tem desenvolvido permitiu a criação de parcerias com empresas de trabalho temporário, bem como o acesso à Rede EFE - Educação Formação Emprego, tendo já atendido 1626 pessoas desde o início da pandemia.