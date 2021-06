Um avião da Força Aérea viu-se obrigado a realizar esta quinta-feira uma aterragem de emergência no aeroporto de Porto Santo, no Funchal devido a um problema no trem de aterragem dianteiro, que não abriu.

De acordo com fontes do i, não foram detetados quaisquer danos pessoais, apenas materiais.

O avião em causa terá vindo substituir os Aviocars.