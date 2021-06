A GNR deteve em flagrante, este domingo, um jovem, de 24 anos, por posse ilegal de arma e condução sem habilitação legal, na localidade da Trafaria, no concelho de Almada.

Em comunicado, a força de segurança revela que na sequência de uma ação de patrulhamento, os militares detetaram “movimentações suspeitas” de uma viatura e, quando tentaram intercetá-la para efetuar uma fiscalização, esta colocou-se em fuga.

“O veículo foi intercetado momentos depois e constatou-se que, no seu interior, seguiam três suspeitos com idades compreendidas entre os 23 e os 27 anos. No decorrer da ação foi possível apurar que o condutor, para além de não possuir habilitação legal para conduzir, estava na posse de um revólver sem registo ou qualquer tipo de documentação, que estava dissimulado no interior da viatura”, informa.

Os outros dois suspeitos foram constituídos arguidos.

O detido foi presente esta segunda-feira ao Tribunal Judicial de Almada, para aplicação das medidas de coação.