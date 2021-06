O PAN revelou, esta segunda-feira, que a deputada Bebiana Cunha é a nova presidente do Grupo Parlamentar do partido, sucedendo no cargo a Inês Sousa Real.

"O Grupo Parlamentar do PAN - Pessoas-Animais-Natureza - elegeu hoje em reunião a deputada Bebiana Cunha como nova líder parlamentar", lê-se num comunicado, que informa ainda que Nelson Silva será o vice-presidente.

Recorde-se que Inês Sousa Real foi eleita, este domingo, no VIII congresso do PAN, porta-voz do partido, depois de André Silva colocar um ponto final na sua liderança.

O Grupo Parlamentar do PAN é composto Inês Sousa Real, Bebiana Cunha e Nelson Silva.