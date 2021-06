Espanha passou a exigir, a partir desta segunda-feira, um teste negativo à covid-19, um certificado de vacinação ou um de recuperação da doença a todas as pessoas que cheguem ao país vindas de Portugal por qualquer via. Até à data, era possível passar pelos postos fronteiriços sem apresentar um comprovativo sanitário.

“Desde o dia 1 de maio não existem controlos na fronteira terrestre entre Espanha e Portugal. No entanto, a partir do dia 7 de junho todas as pessoas com mais de seis anos que cruzem a fronteira desde Portugal até Espanha devem ter alguma certificação sanitária exigida aos passageiros que entrem em Espanha por via aérea ou marítima”, lê-se num comunicado divulgado, no domingo, pelo Consulado Geral de Espanha em Portugal.

A “certificação sanitária” pode ser uma das seguintes: certificado de vacinação, certificado de diagnóstico ou certificado de recuperação.

O certificado de diagnóstico poderá ser comprovado por um teste PCR ou antigénio feito nas 48 horas anteriores à entrada.

De realçar que a medida é exigida apenas pelas autoridades espanholas, pelo que quem vier para Portugal por via terrestre não terá de apresentar qualquer certificado.