Os Carabineiros, polícia militarizada italiana, identificaram, esta segunda-feira, uma rede neonazi e está investigar 12 dos seus membros que faziam propaganda antissemita através da internet e planeavam um ataque contra as instalações da NATO.

No âmbito da operação, vários grupos do Facebook e da rede social russa VKontakte foram bloqueados, bem com um outro grupo na aplicação Whatsapp. A rede recorria aos grupos para partilhar mensagens, vídeos e imagens racistas, antissemitas e negacionistas, segundo apontam as autoridades italianas.

Os 12 membros identificados, homens e mulheres com idades entre os 26 e os 62 anos, terão de se apresentar diariamente às autoridades como medida de coação.

A investigação descobriu ainda “atividades de planeamento, ainda em fase embrionária” que pretendia levar a cabo um ataque contra as instalações da NATO com engenhos explosivos artesanais feitos “com instruções retiradas da internet”, em colaboração com alguns militantes de grupos estrangeiros semelhantes ativos em Portugal.