Os aeroportos nacionais movimentaram 1,5 milhões de passageiros nos primeiros três meses do ano. Este valor representa uma quebra de 84,4%. “O agravamento da crise pandémica no início do ano determinou que, de forma geral, se tivesse acentuado no 1.º trimestre de 2021 a redução de passageiros, em termos homólogos, nos vários meios de transporte”, diz o INE.



Também no transporte de passageiros por comboio e por metropolitano “acentuaram-se os decréscimos registados anteriormente (-51,4% e -65,6% face a -42,3% e 54,7% no 4.º trimestre de 2020), com totais respetivos de 18,9 e de 20,3 milhões de passageiros movimentados”.

O transporte de passageiros por via fluvial sofreu uma redução de 58,8%, atingindo 1,8 milhões de passageiros.

Também o transporte de mercadorias por via aérea e ferroviária registou decréscimos menos acentuados comparativamente com o trimestre anterior: -21,7% no transporte aéreo e -2,4% no transporte por ferrovia. Por via marítima houve um decréscimo mais acentuado (-3,6%) enquanto por rodovia registou um aumento: +8,3%.