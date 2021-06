A GNR encerrou, este sábado, três estabelecimentos de restauração, em Albufeira, devido ao incumprimento das regras para a prevenção da covid-19.

De acordo com um comunicado, os militares detetaram, durante uma ação de patrulhamento na tarde de 5 de junho, “uma festa no recinto exterior de um estabelecimento de restauração, encontrando-se no seu interior cerca de 200 pessoas, as quais não estavam a respeitar as medidas de distanciamento social e de uso de máscaras”.

Já à noite, foram encerrados outros dois estabelecimentos: “um por incumprimento das normas de ocupação, permanência e distanciamento físico”, uma vez que estavam dezenas de pessoas a dançar no interior do espaço, e "outro por se encontrar em pleno funcionamento após o horário permitido”, segundo informa o mesmo comunicado do Comando Territorial de Faro.

Nas três situações, a GNR encerrou o estabelecimento e elaborou o “correspondente auto de contraordenação”.