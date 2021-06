É oficial: a filha do príncipe Harry e da mulher Meghan, duques de Sussex, já chegou ao mundo. O anúncio foi feito pelos mesmos, que revelaram ainda o nome da menina: Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

Este é o segundo filho do casal, após o nascimento de Archie, que completou dois anos no mês passado.

A menina nasceu na passada sexta-feira, pelas 11h40 locais (19h40 em Lisboa), no Santa Barbara Cottage Hospital, na Califórnia, segundo informa o casal em comunicado oficial. O nome é uma homenagem à mãe e à avó do príncipe. "Lili recebeu o nome da sua bisavó, Sua Majestade, a Rainha, cujo apelido da família é Lilibet", pode ler-se no comunicado, ao passo que "Diana foi escolhido em homenagem à sua querida avó, a princesa de Gales".