O jogo amigável entre Portugal e Espanha, no estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, terminou sem golos. O encontro aconteceu no dia em que ambos os países oficializaram a candidatura à organização do Mundial'2030.

Aos 23 minutos, Fonte ainda marcou por Portugal, mas o golo foi anulado por falta.

A próxima partida de preparação de Portugal para o Euro'2020 vai acontecer frente a Israel, na quarta-feira. Este será o último encontro da seleção nacional antes do arranque oficial da prova, frente à Hungria, no dia 15 de junho.