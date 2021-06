O ministro dos Negócios Estrangeiros disse estar “totalmente disponível” para ir ao Parlamento prestar esclarecimentos sobre a saída de Portugal da lista verde do Reino Unido.

“Vou com todo o gosto à Assembleia da República”, disse Augusto Santos Silva, em declarações à agência Lusa, depois de o PSD ter requerido, com caráter de urgência, uma audiência ao governante “no sentido de explicar os esforços que realizou até ao momento da decisão e que iniciativas desenvolverá para que imagem de Portugal não seja prejudicada” com esta decisão do governo britânico.

“É natural que os partidos da oposição queiram ter mais informações sobre as razões do Governo britânico”, acrescentou.

Contudo, o ministro dos Negócios Estrangeiros deixou críticas aos líderes políticos que atiram responsabilidades ao Governo português no que diz respeito a esta decisão. "Acho pitoresco que quando A decide sobre B, se considere que é B quem tem a responsabilidade da decisão", afirmou.

Recorde-se que a decisão anunciada na quinta-feira vai entrar em vigor às 04h00 de 8 de junho e volta a obrigar os cidadãos que regressem de Portugal a cumprir quarentena de dez dias no regresso ao Reino Unido.