Sérgio Conceição foi suspenso durante 30 dias e obrigado a pagar uma multa de 10.200 euros, por declarações feitas durante a final da Taça de Portugal 2019/20.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, citado pelo jornal desportivo Record, refere as palavras do técnico em direção ao árbitro da partida entre FC Porto e SL Benfica, que acabou com a vitória dos 'dragões'.

Conceição foi expulso durante a primeira parte do jogo por Artur Soares Dias, e, já no fim da partida, dirigiu críticas ao árbitro no túnel de acesso aos balneários. Conceição dirigiu-se a Soares Dias "em tom intimidatório e de confrontação" e "de forma livre, consciente e voluntária, bem sabendo da natureza ilícita da sua conduta" disse "já me f****** um campeonato no jogo do Rio Ave e agora estás aqui para me f**** a Taça". "És uma vergonha, não tens co***** (enquanto agarrava os seus órgãos genitais), não tens caráter e não tens personalidade", terá dito o técnico, segundo o mapa de castigos publicado pelo CD.

Mais tarde, o técnico terá confessado as declarações, mostrando-se "arrependido da sua conduta".

Também o FC Porto terá de pagar uma multa no valor de 1.275 euros, pelos protestos e insultos de jogadores e outros elementos do clube presentes naquela noite no Estádio Municipal de Coimbra.