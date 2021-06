Nos últimos dois meses, mais de 180 farmácias portuguesas realizaram 69.536 testes rápidos de antigénio gratuitos, no âmbito dos protocolos de testagem à covid-19 assinados com as autarquias de Lisboa, Odivelas, Oeiras e com a Região Autónoma da Madeira.

O balanço é feito pela Associação Nacional de Farmácias (ANF), que relembra que a testagem gratuita arrancou a 31 de março no município de Lisboa e foi alargada nas semanas seguintes aos outros três municípios e à Madeira.

“As farmácias demonstraram, desde o início da pandemia, disponibilidade para terem um papel attivo e central na estratégia de combate à pandemia. A proximidade aos cidadãos e a relação de confiança que têm com a população que servem, aliadas ao saber técnico e científico, colocam-nas numa posição privilegiada enquanto agentes de saúde pública. Aproveitar a rede de farmácias para reforçar uma estratégia de testagem regular, segura e eficaz fazia e faz todo o sentido e estes números demonstram-no”, considerou Duarte Santos, da direção da ANF, de acordo com um comunicado a que o Nascer do Sol teve acesso.

Para o responsável, “ao permitirem que os cidadãos façam dois testes por mês sem quaisquer custos, estes protocolos servem para democratizar o acesso aos testes rápidos de antigénio e, dessa forma, permitir um retrato mais alargado da situação epidemiológica daquelas regiões e um processo de desconfinamento mais seguro para todos”.