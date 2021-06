Um homem, de 39 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de abuso sexual de crianças, na forma agravada, sob a agora ex-enteada, atualmente com 12 anos de idade, em Lisboa.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Judiciária, os crimes terão ocorrido entre 2016 e 2018, quando a vítima fazia parte do agregado familiar do agressor. Sublinhe-se que na altura em que começaram os abusos a criança teria entre os sete e os oito anos.

“As diligências policiais realizadas permitiram apurar que o suspeito, no hiato de tempo compreendido entre 2016 e 2018, aproveitou a proximidade e a relação de confiança que a menor tinha consigo, uma vez que aquele havia feito parte do agregado familiar desde a sua infância, para a molestar sexualmente”, lê-se no comunicado da PJ.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.