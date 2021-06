É a primeira mulher à frente da Associação Nacional de Farmácias (ANF), mas o desafio não a assusta, até porque Ema Paulino conhece bem os cantos à casa. Assume a liderança, numa altura, em que a associação passa por dificuldades financeiras e assume que um dos grandes objetivos do seu mandato será reequilibrar as contas da associação e amortizar dívida. A proximidade com as farmácias e com as empresas está no topo da lista, principalmente quando a pandemia veio reforçar ainda mais a importância dos serviços que prestam à população.

Quais são os desafios deste mandato?

Um dos maiores desafios passa pela revisão estatutária. É importante para recentrar a atividade da direção da Associação Nacional de Farmácias, das necessidades das próprias farmácias e indiretamente as necessidades da própria população, através dos serviços que as farmácias podem proporcionar. A revisão vai ainda promover uma separação entre a área associativa e a área empresarial, recentrando a atividade da direção nas necessidades político-profissionais das farmácias, no sentido de promover o seu acompanhamento e de promover a liderança ao nível da defesa e da valorização das farmácias.

Os atuais estatutos estão ultrapassados?

Os atuais estatutos refletem uma realidade diferente. Agora pensamos que têm de refletir este novo universo empresarial e de promover uma separação dos dois universos. O que se passa agora é que a direção da ANF – que é eleita – fica com a representação do acionista farmácia junto das empresas participadas. A ideia é valorizar o conselho nacional que, no fundo, é uma estrutura que é representante das farmácias. Ou seja, temos as farmácias de todo o país divididas em círculos de aproximadamente 50 e estas elegem três representantes. Estes três representantes fazem parte do conselho nacional e, isso significa que, temos à volta de 150 ou, um pouco mais, de conselheiros nacionais. Queremos transformar este conselho nacional num parlamento das farmácias, onde possam ser discutidas as principais linhas estratégicas, sejam aprovadas as contas e os orçamentos das empresas. O que até agora não acontecia, ao longo dos últimos anos, membros da direção foram ocupando lugares de liderança nos conselhos de administração das empresas. Há aqui uma coincidência, digamos assim, dos cargos eleitos para a direção com cargos executivos em empresas. Acabamos por não saber se as decisões associativas são afetadas por componentes empresariais e vice-versa. E, por isso, queremos separar estes universos, queremos que a direção que é eleita se dedique exclusivamente aos assuntos políticos, profissionais de defesa das farmácias e queremos colocar nas empresas, executivos que sejam selecionados de acordo com o perfil que devem ocupar aquelas funções e que depois obviamente irão reportar à direção e ao conselho nacional. Não pode é haver uma coincidência de cargos associativos e executivos.

Com vista a um maior profissionalismo?

Sim e a uma maior separação de funções. A razão pela qual a ANF decidiu participar nestas empresas ou criá-las é porque considerou que são áreas muito importantes para o desenvolvimento do setor. É o caso, por exemplo, da área tecnológica, nomeadamente o software, que é muito importante para a nossa atividade no dia-a-dia. Temos também a área de distribuição farmacêutica, a área de gestão de dados e de conhecimento do mercado. No entanto, a nossa participação nessas áreas deve assentar na introdução de inovação e de competitividade. Além disso, essas empresas têm de ser lucrativas, têm de gerar valor para que depois estes possam passar para a ANF na forma de dividendos e que possam ser aplicados em projetos associativos para não usarmos apenas o dinheiro das quotas que as farmácias pagam mensalmente. No fundo, esta alteração estatutária visa clarificar todos estes papéis, clarificar qual é o propósito do universo empresarial, impedir a coincidência de cargos associativos e nos conselhos de administração das empresas e dar mais poderes a este conselho nacional como estrutura de representação das farmácias junto do universo empresarial.

A ideia é tornar a gestão mais responsável e transparente?

Exatamente, de modo a prestar contas de forma contínua às farmácias e ao conselho nacional, enquanto representante das farmácias. Já em relação à nossa relação com as farmácias queremos criar condições para que haja uma maior proximidade dos órgãos de decisão. A coesão do setor e a união sempre foram uma das nossas características enquanto rede de farmácias e queremos continuar a promover essa união e uma maior proximidade das farmácias, até utilizando novos meios de comunicação e novas formas de interação para promover esse envolvimento. Temos claramente outro grande objetivo que é a coesão territorial, ou seja, temos uma grande preocupação em relação à manutenção da rede, mesmo em zonas mais desfavorecidas. Temos claramente farmácias que servem menos população do que aquelas que estão situadas no litoral e nos grandes centros urbanos. E essas farmácias precisam de um apoio diferenciado e precisam do nosso apoio na interação com os órgãos de poder local para percebermos como é que podem proporcionar mais serviços de interesse à população dessas zonas, até porque, normalmente são desprovidas de outras soluções de saúde. E não existem centros de saúde porque entretanto já fecharam e a farmácia acaba por ser o único recurso. E depois também é importante a questão da transformação digital, fala-se muito na transformação digital na área da saúde, mas na grande maioria das vezes, aquilo que temos feito é apenas digitalizar processos, não repensando nos processos com base nas novas tecnologias. Achamos claramente que há aqui muito a fazer no sentido de repensar os processos que suportam as farmácias. É o caso do backoffice para aumentar a eficiência e garantir que as farmácias tenham os medicamentos necessários quando são precisos, mas também aproveitar as novas tecnologias na interação com a população e com os outros profissionais de saúde e com as outras instituições de saúde. Neste momento, não há muitos canais de comunicação abertos e queremos aproveitar para rever toda esta situação para acrescentar valor. E, por último, queremos junto do Ministério da Saúde e de outros parceiros promover um diálogo sobre que serviços podem fazer sentido num modelo de contratualização. Isto é algo que existe a nível mundial, em que os serviços nacionais de saúde ou as seguradoras privadas de saúde, consoante o modelo de sistema de saúde que os países têm, contratualizam determinados serviços com as farmácias que são benéficos para todos os intervenientes. Por um lado, ao cidadão que proporciona o acesso a serviços de acompanhamento na comunidade que melhora a sua qualidade de vida e a forma como utiliza os medicamentos e para o Serviço Nacional de Saúde representa uma poupança em termos de orçamento porque reduz hospitalizações porque as pessoas estão controladas na comunidade. Há uma série de estudos relativos aos serviços farmacêuticos que denunciam essa poupança gerada para o próprio sistema de saúde e para as farmácias e, como é óbvio, é um complemento ao modelo de remuneração existente, permitindo às farmácias de uma forma mais formal e sistematizada fazer o acompanhamento das pessoas, ao longo do tempo, para garantir que o investimento que o Serviço Nacional de Saúde faz todos os anos em medicamentos realmente se transformem em valor. Infelizmente sabemos que ainda há muito desperdício na área dos medicamentos e nem sempre são utilizados da melhor forma.

