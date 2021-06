O tema tem feito correr muita tinta. A marquise que Cristiano Ronaldo mandou construir no topo do edifício Castilho 203, onde possui um apartamento que terá custado cerca de 7 milhões de euros, tornou-se alvo de discussão e poderá ser ilegal, garante ao i João Francisco Sá, especialista em direitos de autor e coordenador jurídico na Inventa International. A polémica estalou quando o arquiteto José Mateus, cofundador do atelier ARX, responsável pelo desenho do edifício, partiu para as redes sociais em protesto, onde criticou o acrescento de Cristiano Ronaldo à sua obra, acusando o ‘craque’ de ter feito a marquise sem o licenciamento da Câmara Municipal de Lisboa, e sem ter o aval dos arquitetos e do condomínio. Por entre acusações a Cristiano Ronaldo e garantias de que a obra foi feita sem licenciamento, o arquiteto mostrou o seu desagrado com as alterações feitas pelo futebolista, e assegurou não vai “ficar parado” a assistir ao que considera ser um atentado arquitetónico.

João Francisco Sá, da Inventa International, garante que, se efetivamente não houve um pedido de autorização de Cristiano Ronaldo ao atelier ARX, como parece ser o caso, o ‘craque’ poderá ter incorrido numa ilegalidade. “Estas situações são sempre boas para alertar para o tema dos direitos de autor. A obra de arquitetura é protegida por direitos de autor e não pode ser alterada sem autorização dos autores”, começa por explicar o especialista. “Sobre os direitos de autor há aqui uma questão ilícita”, aponta sem sombra de dúvidas. “O que é facto é que, do ponto de vista do direito de autor, era obrigatório que houvesse um pedido prévio da alteração da obra. O Cristiano, ou alguém em seu nome, deveria ter pedido ao arquiteto antes de fazer a alteração. Este é o ponto basilar da discussão toda”, afirma.

