Não se conhecem, têm idades diferentes, bagagens diferentes e relatam realidades diferentes. Contudo, Josué Torres, Daniela Rodrigues, Carla Costa e João Oliveira possuem uma certeza em comum: depois da pandemia, as suas vidas não mais serão as mesmas.

“O Josué antes da pandemia era uma pessoa mais confiante, segura com as pessoas que o rodeavam e ansioso por viajar sempre que possível. O Josué pós pandemia, é uma pessoa completamente diferente em termos de ambição e segurança. Por um lado, dá ainda mais valor à família e aos poucos amigos que tem; por outro, sente muita ansiedade e dificuldade nas interações com os mesmos”, resume Josué Torres, makeup artist (maquilhador profissional)_de 23 anos.

Daniela Rodrigues, de 25 anos, desempregada, pertence à mesma geração. A pandemia afetou-a, ainda assim, de forma diferente. “Antes da pandemia era mais sonhadora e simultaneamente mais ingénua, acreditava num futuro cheio de oportunidades. Agora, os sonhos começaram a ficar turvos, por isso fui obrigada a tornar-me mais realista e, apesar de não ter perdido a capacidade de sonhar, esta ficou mais comedida e tímida”, explica. “Ao mesmo tempo, creio que a covid-19 me tornou mais forte, mais capaz de lidar com as adversidades da vida num exercício constante para tentar ver sempre o sol por detrás das nuvens”, acrescenta.

Carla Costa atravessou um processo ainda mais complicado. “A Carla era um autêntico furacão que levava tudo à frente, sem muito tempo para momentos de calma e introspeção. A pandemia e a perda do meu pai deram-me a conhecer outra maneira de ver e viver a vida e, sobretudo, de priorizar os meus”, revela a data analyst de 31 anos.

Para João Oliveira (nome fictício), jornalista de 40 anos, nem todas mudanças trazidas pela pandemia foram negativas: o facto de ter passado a trabalhar a partir de casa permitiu-lhe passar a estar mais tempo com os filhos. “Antes havia semanas em que quase não os via”, confessa. Por outro lado, o facto de mudar pouco de ambiente começa a provocar-lhe alguma fadiga, e o próprio admite poder estar “mais irritadiço”.

Uma coisa parece certa:_os meses de confinamento vão deixar cicatrizes em muitos portugueses. Os traumas provocados pela experiência da pandemia estão relacionados com cada fase que esta teve e terá, explica Lisa Fonseca, especializada em psicologia e health & life coach.

“O conceito de trauma não se cinge apenas à exposição a algo extremamente stressante. É um conceito muito mais subtil e não é necessariamente proporcional à intensidade de um evento”, precisa. A maneira como nos vemos, como vemos o mundo e como percecionamos as outras pessoas foi abalada e fez nascer “lacunas entre os nossos sistemas de orientação e esse evento”. Situações “simples” de stresse podem, portanto, acabar por transformar-se em “traumas medidos por sentimentos fortes e prolongados de impotência”. “Estados de ansiedade, crises de pânico, stress pós traumático e depressão poderão ser os mais evidentes, sendo que também surgirão certamente casos de trauma e luto mal processado”, acrescenta.

