A gestora francesa Christine Ourmières-Widener foi a escolhida pelo Governo para assumir o cargo de presidente-executiva da TAP, avança o Eco.

Ourmières-Widener é ex-CEO da companhia britânica Flybe e é a primeira mulher a assumir este cargo.

A francesa conta com larga experiência no setor da aviação. Além do cargo na Flybe, também já foi presidente executiva de uma sociedade de leasing especializada no setor da aviação, e esteve também na Air France/KLM. Na sua página de Linkedin, é identificada como especialista em processos de transformação e reestruturação, fase em que se encontra a TAP.

A sua nomeação só será oficializada quando o Governo divulgar a lista dos órgãos sociais da TAP, obrigação que tem de ser cumprida até ao próximo dia 10, que marca os 15 dias anteriores à assembleia geral marcada para 24 de junho, diz o Eco.