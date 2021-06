Um dos mais icónicos vestidos de noiva do mundo volta a estar disponível aos olhos do público.

O vestido com que a princesa Diana casou com o príncipe Carlos, em 1981, está agora exposto numa vitrine especial no Palácio de Kensington, que acolhe a exposição 'Royal Style in the Making'.

Os visitantes poderão assim admirar com destalhe, a obra dos criadores Elizabeth e David Emanuel, que a princesa usou há quase 40 anos. Diana e Carlos casaram a 29 de julho de 1981.

Sublinhe-se que um dos postos em maior evidência na obra é a cauda de quase oito metros. Destaque também para as dez mil aplicações de pérolas e de lantejoulas e os 140 metros de tule para o véu.

Um dos objetivos dos criadores ao escolherem um estilo rococó e maximalista era o de fazer história. E conseguiram-no.

A exposição, além do vestido de Diana, conta também com outras obras que evidenciam a relação entre criadores e membros da família real, que tanto influenciou a forma como os ‘súbditos’ veem a monarquia nos dias de hoje.

Outro dos destaques da exposição vai para o vestido usado pela rainha-mãe na coroação do marido, Jorge VI, em 1937, e para algumas joias reais que podem assim ser apreciadas pelos visitantes e fãs da família real.