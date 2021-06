A presença do príncipe Harry na homenagem à sua mãe, no dia 1 de julho, quando se irá inagurar uma estátua da princesa Diana não está confirmada, segundo a imprensa britânica.

Em causa está a data de nascimento da sua filha, que poderá acontecer perto do dia do evento de homenagem a Diana, que se fosse viva completaria 60 anos no dia 1 de julho.

"O que me disseram é que eles querem mesmo estar lá, os dois", afirmou o especialista em assuntos da família real Russell Myers, sublinhando que tudo dependerá da data do parto de Meghan Markle.

Já o príncipe William marcará presença na cerimónia.