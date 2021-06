Uns podem tudo, outros podem continuar fechados

Por que não podem abrir discotecas que têm amplos espaços ao ar livre, por exemplo? Por que não se estabelecem regras de segurança, sanitárias e de higiene – mais apertadas do que as que não foram exigidas aos hooligans que vieram ao Porto – mas se reabre bares e discotecas tal como reabriram os restaurantes?

Com a administração das vacinas a correr em velocidade cruzeiro, o desconfinamento em marcha e o turismo a dar os primeiros sinais de retoma, o cenário em Portugal é relativamente animador. Desde que não se cometam mais erros de palmatória, o verão parece ter tudo para correr com uma certa normalidade.

Mas julgo que é precisamente nestes momentos que não se pode facilitar. Depois dos problemas dos festejos do Sporting, em Lisboa, e da final da Liga dos Campeões, no Porto, não realizar as marchas e restringir os festejos dos santos populares na capital foi a decisão mais sensata.

Todo o cuidado é pouco se queremos regressar à normalidade. E como precisamos dela!

Disse normalidade? Não para todos. Continua a haver um setor que não sabe o que é isso há mais de um ano. Não sei se será visto pelos governantes como uma espécie de ovelha negra da economia, mas o setor da animação noturna queixa-se, e com razão, de estar a ser vítima de uma discriminação inexplicável.

Depois do que vimos no passado fim de semana na Ribeira do Porto – ingleses a conviver sem máscara, a beber alegremente e a andar à pancada ainda mais alegremente – temos o dever de questionar por que motivo a uns é permitido tudo e a outros não é permitido nada.

Há muito que não sou frequentador habitual desses espaços, mas preocupa-me muito perceber que aparentemente ninguém quer saber do destino das pessoas que vivem da noite. E preocupa-me ainda mais, porventura, que o Estado possa tratar uns com todas as delicadezas e outros como se fossem leprosos. Se há razões fortes para isso, expliquem-no-las bem, para não ficarmos com a sensação de que é por embirração ou preconceito.