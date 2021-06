A atriz, diretora e produtora americana Jodie Foster receberá a Palma de Ouro, na 74º edição do Festival de Cinema de Cannes que disse querer distinguir o seu “brilhante percurso artístico, a sua personalidade rara e pelo seu discreto, mas firme, envolvimento com alguns dos grandes temas do nosso tempo”, justificou a direção do festival, acrescentando ainda que Foster, também será a convidada especial da cerimónia de abertura, onde será homenageada.

Atualmente com 58 anos, estreou-se como atriz ainda na infância: a primeira vez que esteve em Cannes foi em 1976, com apenas 14 anos, graças ao filme Taxi Driver, de Martin Scorsese. Quarenta e cinco anos depois, Foster receberá uma homenagem a todo o seu trabalho. Entre os 14 anos e os 58 anos a atriz coleciona cerca de cinquenta papéis, quatro produções e dois Óscares, pelos filmes The Accused, em 1989, e The Silence of the Lambs, em 1992, entre muitos outros prémios. Por todo o trabalho realizado, de produções que “tocam” em quase todos os estilos, no entender de Cannes, Jodie Foster, é uma atriz que faz “perfeitamente a ponte entre a indústria cinematográfica de Hollywood e o cinema de autor”.

O presidente do evento, Pierre Lescure, descreveu a volta de Foster como uma dádiva, que na sua opinião representa “a modernidade, a inteligência radiante da independência e a exigência de liberdade”. Thierry Frémaux diretor do Festival de Cannes, acrescentou no comunicado que a atriz, “não deixa de se reinventar, interroga tudo sempre com um olhar penetrante e nunca hesita em questionar as suas certezas”.

“Cannes é um festival ao qual devo muito. Mudou completamente a minha vida. Embora eu já tivesse representado antes, a minha primeira vez na Croisette foi decisiva. Apresentar um dos meus filmes aqui sempre foi um dos meus sonhos e tive a sorte de cumpri-lo várias vezes ”, disse, por sua vez, a atriz. Jodie Foster receberá o mesmo galardão de carreira já atribuído anteriormente a nomes como Jeanne Moreau, Bernardo Bertolucci, Jane Fonda, Agnès Varda e Manoel de Oliveira.

A 74.º edição do Festival Internacional de Cinema de Cannes decorrerá de seis a 17 de julho e a programação será anunciada dia 3 de junho, embora já tenha sido divulgada a seleção de alguns filmes, nomeadamente The French Dispatch, de Wes Anderson, Benedetta, de Paul Verhoeven, e Anette, de Leos Carax, que abrirá o festival. O júri será presidido pelo realizador norte-americano Spike Lee. Dos programas paralelos, sabe-se que o realizador norte-americano Frederick Wiseman, 91 anos, receberá o prémio de carreira da Quinzena de Realizadores.

Em maio, em entrevista à revista Variety, Thierry Frémaux, revelou que seriam feitos ajustes ao modelo “clássico” do festival, tendo em conta o quadro pandémico que vivemos, nomeadamente com mais sessões ao ar livre. “Por ser um evento para mais de mil pessoas, o seu acesso será permitido apenas a quem esteja vacinado, a quem apresente um teste negativo à Covid-19 ou tenha imunidade comprovada”, explicou. Frémaux sublinhou ainda que os filmes a integrar a competição oficial terão de ser estreados em sala em França. “A nossa regra é que a Palma de Ouro e os filmes da competição sejam descobertos por todos os públicos”, disse.