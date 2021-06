Um homem, com cerca de 50 anos, foi baleado na cabeça, quando estava à janela de sua casa no Seixal, esta quarta-feira de madrugada, por dois homens que estavam à procura do seu filho.

Os dois homens dirigiram-se de carro à casa de um jovem com quem tinham uma desavença e bateram à porta da vítima, à procura do seu filho, segundo o Jornal de Notícias.

O pai surgiu à janela para tentar perceber o que queriam e quando lhe perguntaram pelo filho disse que este não se encontrava em casa, logo depois foi atingido com um tiro na cabeça.

Depois de balearem a vítima, os suspeitos fugiram do local de carro, tendo ainda disparado mais um tiro. Estão a ser procurados pelas autoridades, não tendo sido ainda identificados ou localizados.

A vítima foi assistida pelos bombeiros ainda no local, tendo sido transportada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde se encontra em coma, segundo a mesma publicação.

A Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar o crime, que terá sido motivado por um ajusto de contas entre os atiradores e o filho da vítima.