Negacionista hospitalizado com covid-19 após ter dito que as vacinas iram matar "as pessoas estúpidas"

Reprodução Jornal i 02/06/2021 13:55

O apresentador foi hospitalizado durante o fim de semana e teve alta na segunda-feira. Agora, alega que sobreviveu ao "genocídio contra o povo americano" e agradece a "Jesus Cristo".