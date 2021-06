Quais são os maiores impactos económicos da pandemia?

Parou a economia, muitas das empresas fecharam. Houve um processo que se desdobrou em várias vertentes, desde logo com o layoff e a paragem de uma série de atividades, e isso implicou o aumento do desemprego. Por outro lado, houve o encerramento de milhares de empresas e, apesar das estatísticas não estarem devidamente atualizadas, percebemos que o panorama foi negativo. Principalmente, no campo da restauração. E, se a economia parou, aconteceu o mesmo à produção de riqueza. Isto também justifica a descida abrupta do produto interno bruto. As projeções são pouco animadoras e a recuperação não será imediata, mas creio que temos de acreditar que acontecerá. Estes impactos tiveram repercussões sociais também e espera-se que haja alterações de fundo em setores da nossa economia que, porventura, poderão beneficiar dos apoios disponibilizados através do Plano de Recuperação e Resistência (PRR) e, dadas as indicações da Comissão Europeia para investimento em áreas como a da inovação digital e das políticas que contribuem para reduzir as desigualdades, serão alterados aspetos que, a médio prazo, podem ser muito significativos. Existe um cenário internacional que parece apontar no sentido de algumas medidas serem efetivas e terem um efeito considerável.

Existem fragilidades do passado que foram expostas pelo coronavírus?

Obviamente. A pandemia ajudou a “destapar” uma série de aspetos que estavam menos visíveis, mas já existiam. Nomeadamente, essa tendência para o aumento de novas modalidades de prestação de serviços, áreas em que os negócios os bens tecnológicos e digitais são mais importantes, setores em crescimento onde as empresas de trabalho temporário e a precariedade já vinham desenhando um conjunto de segmentações e divisões novas no mercado de emprego e que agora foram aceleradas. Parece-me que, ao longo deste último ano, foi registado um ritmo de mudança bastante maior destas tendências. O mundo não começou com o coronavírus e há dinâmicas que se prendem com as próprias estruturas gerais da economia que já vêm sido aplicadas nas últimas três ou quatro décadas. A abertura das fronteiras e a competitividade global tiveram como consequência um aumento dos volumes de investimento em países periféricos – como os do continente Asiático ou da América Latina – em que o custo do trabalho é muito inferior ao do Ocidente. Há outras implicações, como o envelhecimento, tendo em conta que as políticas sociais eficazes dependem da sustentabilidade ou falta dela.

São implicações do modelo neoliberal.

Exato, mas, neste momento, julgo que também é possível que haja um redirecionamento de políticas de incentivo aos investimentos e ao funcionamento da economia. Estão a ser ainda objeto de contestação, como na Europa, entre vários Estados e as medidas que serão tomadas poderão surtir um efeito positivo – em termos das prioridades do mercado interno da União Europeia. Contudo, haverá alguma travagem em relação à euforia do comércio com a China e outros países. É possível que, no pós-pandemia, essas orientações venham a adquirir novos contornos. Não sabemos que medidas protecionistas poderão ser acordadas nem que capacidades os próprios mecanismos europeus terão para imprimir uma nova força no projeto da União Europeia aos níveis económico, financeiro, orçamental e político. Por outro lado, está em jogo a definição da posição a tomar naquilo que concerne a defesa, a capacidade dos meios militares da Europa, algo que é bastante reduzido desde a II Guerra Mundial, também poderá ser alterado tendo em conta acordos com a NATO no âmbito de negociações entre potências.

