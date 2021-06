Mais uma ronda de conferências climáticas, mais um aviso de que estamos cada vez mais perto do ponto de não retorno. Desde a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, assinada no Rio de Janeiro há quase trinta anos, que o mundo se compromete em reduzir a emissão dos gases com efeito, sucedendo-se cimeira após cimeira, de Quioto a Paris. Contudo numa altura em que já decorrem as conferências da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, ou UNFCCC, que pretendem preparar a COP26, sediada Glasgow, em novembro, surge o alerta de que um aumento de 1,5 ºC na temperatura do planeta – a primeira linha vermelha dos Acordos de Paris – está mais próximo do que se pensava, segundo a Organização Meteorológica Mundial. “É mais um alerta de que o mundo precisa de acelerar o seu compromisso de cortar emissões de gases com efeito de estufa e alcançar a neutralidade carbónica”, salientou Petteri Taalas, secretário-geral da organização. O problema é como convencer os estados a fazê-lo, após anos de promessas.

No centro do debate na UNFCCC – que decorrerá de 31 de maio até 17 de junho, por zoom, nominalmente sediada em Bona, na Alemanha – estão temas quentes, relacionados com o próprio funcionamento dos Acordos de Paris, sobretudo no que toca ao funcionamento do seu artigo 6, que regula os mercados de carbono, e que está encravado desde a COP25, de 2019, em Madrid – as conferências de 2020 foram canceladas devido à pandemia. Ou seja, a possibilidade de que nações ricas, sem recursos naturais – como grandes extensões de florestas – que possam servir como escoadouros de carbono, para compensar as suas emissões de gases com efeito de estufa, possam investir em financiar projetos para preservar habitats noutros países. Neste momento, tanto as nações que financiam os projetos como aqueles que os recebem podem contabilizá-los na sua pegada carbónica, duplicando a sua suposta ação climática – entre os países mais visados está o Brasil, devido a projetos na floresta Amazónica, o “pulmão do planeta”.

Contudo, continua a haver grandes dúvidas quanto ao que estas conferências contribuem concretamente no combate às alterações climáticas, como é espectável que acordos como o de Paris – baseados em promessas voluntárias, sem mecanismos punitivos para quem entre em incumprimento – alguma vez funcionem.

