Haverá Santo António à moda do Porto?

O que se passou na semana passada no Porto, onde os adeptos do Chelsea e Manchester City puderam esvaziar os barris de cerveja dos restaurantes, cervejarias e tascas enquanto se divertiam a dar uns socos uns nos outros, só aconteceu porque o Governo assim o quis. É óbvio que o Executivo permitiu aos ingleses o que não admite aos portugueses, mas até se entende. Se é verdade que são muitos os jovens que não cumprem as regras de saúde pública – uso de máscara e distanciamento social – no Bairro Alto, em Lisboa, por exemplo, também não deixa de ser evidente que sempre que há uma confusão, a polícia entra em ação e manda os meninos todos para casa. No Porto, como o i anunciou na edição de segunda-feira, o Corpo de Intervenção da PSP só entrou em ação duas ou três vezes e quando os casos se estavam a agravar. Para a frente de combate foram atirados os agentes de intervenção rápida, que não têm uma ação tão musculada e que dá outro ‘colorido’ nas televisões. Nunca tinha acontecido tal situação, mas foi uma opção governamental. E, como é óbvio, nada disso está escrito em lado algum – essas decisões são todas orais. Vem esta conversa a propósito dos festejos dos Santos Populares em Lisboa terem sido cancelados. Fernando Medina quis jogar pelo seguro e não autorizou os famosos arraiais nos bairros mais típicos da capital. No Porto, Rui Moreira entendeu o contrário e criou três zonas distintas na cidade onde haverá lotação e os portuenses poderão comer as sardinhas e bifanas tranquilamente. Pode sempre dizer-se que a situação da capital é bem pior que a do Porto e, por isso, Medina fez bem. Se as eleições autárquicas fossem em julho duvido que tivesse tomado tal decisão, mas espero para ver como irão reagir as autoridades quando milhares de pessoas se recusarem, às 22h30, a abandonar as esplanadas onde estão a jantar. Na véspera de Santo António quem irá ficar em casa e quem regressará ao lar às 22h30? Irá a polícia ter uma intervenção mais musculada para acabar com ajuntamentos ou seguirá o exemplo do que se passou no Porto na final da Champions?