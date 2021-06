Portugal tem quase dois milhões (1.979.425) de pessoas com a vacinação contra a covid-19 completa, tendo vacinado na semana passada 323.680 pessoas, o que equivale a 19% da população portuguesa, segundo indica o relatório de vacinação divulgado pela DGS, esta terça-feira.

Mais 227.971 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, elevando o total para 3.757.395, o que corresponde a 37% da população.

De acordo com o relatório, 96% dos idosos com mais de 80 anos já tomaram a primeira dose, dos quais 91% tem a vacinação concluída.

A seguir também este ritmo, está a faixa etária dos 65 aos 79, que tem 93% com a primeira dose e 42% com as duas doses tomadas.

Já na faixa etária dos 50 aos 64, mais de metade (52%) já recebeu a primeira dose, enquanto 18% já terminou a vacinação anti-covid-19.

O grupo etário dos 25 aos 49 também está perto de ter 10% (está com 9%) com a vacinação completa. 14% deste grupo já recebeu a primeira inoculação.

Segundo os mesmos dados, Portugal já recebeu, no total, 6.254.220 vacinas, das quais 5.644.760 foram distribuídas no território continental.

Em relação ao processo da vacinação distribuído por regiões, o Norte foi a que vacinou mais pessoas, 199.193, só na semana passada, no total já foram 1.956.625, tendo agora 36% com a primeira dose administrada e 19% com a vacinação concluída.

Já Lisboa e Vale do Tejo está ligeiramente atrasada comparativamente ao Norte, tendo administrado, na semana passada 196.683 doses, de um total de 1.903.645, verificando-se que 35% do seu universo tem a primeira dose e que 17% já concluiu a vacinação.

O Alentejo continua sem falhar e permanece com a região, na qual há mais pessoas vacinadas, seja com a primeira dose (43%) ou com a vacinação terminada (25%).

A acompanhar este ritmo, está o Centro que, por poucas diferenças, tem 41% da sua população com a primeira dose e 24% com a vacinação completa.

Já o Algarve é a região de território continental, onde o processo de vacinação está mais lento, tendo 32% das pessoas com a primeira vacina e 19% com as duas doses.

Nas regiões autónomas, o processo de vacinação está a decorrer sem grandes problemas. A Madeira é o arquipélago mais avançado, tendo 37% da população vacinado com a primeira dose e 20% com as duas. A uma curta distância, os Açores já administraram a primeira dose em 34% do seu universo, do qual 16% tem a vacinação concluída.

Consulte aqui o relatório da vacinação publicado pela DGS