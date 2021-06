Grupo Impresa responde sobre situação financeira

A noticia publicada na edição de 29/05/2021 , do jornal Nascer do Sol e no site do jornal i sobre a situação económico-financeira do Grupo lmpresa é falsa.

A emissão obrigacionista mencionada na notícia visa diversificar fontes de financiamento, alargando a maturidade da dívida, como é comum.

O Grupo lmpresa reforçou a solidez verificada em 2019, registando, em 2020, uma autonomia financeira de 36,8% e a dívida liquida total a banca a 31 de dezembro de 2020 era de 152,8 milhões de euros, sendo este o valor mais baixo desde 2005.

O Grupo lmpresa detém capitais próprios positivos da ordem dos 144 milhões de euros e os lucros do ano de 2020 foram os mais altos de todos os grupos de media em Portugal e os melhores no âmbito do Grupo lmpresa, desde 2014.

O programa de Ricardo Araújo Pereira foi suspenso entre os meses de junho a agosto, como aconteceu em 2020, interrupção que consta dos termos do respetivo contrato.

As vendas das participações do Grupo lmpresa na VASP e na LUSA estão inseridas no Plano Estratégico do Grupo, por se tratar de participações minoritárias e com pouca relevância estratégica.

O autor da notícia a que se responde, que não a assinou, caso seja um jornalista, além de usar de uma escrita deficiente, distorceu, de modo grosseiro, a informação pública de que dispunha e violou, por omissão, o dever de auscultação prévia dos representantes do Grupo lmpresa.

A notícia falsa visa debilitar a confiança dos investidores na entidade emitente, a SIC, detida a 100% pelo Grupo lmpresa, o que, estando em curso a segunda emissão obrigacionista, constitui um crime de ofensa a reputação económica de entidade concorrente.

Francisco Pedro Balsemão

Administrador-delegado