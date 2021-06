A cerveja e o poema...

Chutando para longe a metafísica, a cervejinha gelada (IPA de preferência) deve ser, certamente, a filha preferida do sol. Quando, pelas duas da tarde, me bate de chapa na varanda cujas lajes vão absorvendo o seu calor, os pés fervem-me ao tocar o chão e o brilho reflete uma luz branca no ecrã do computador onde as letras desaparecem num flash impossível. Às vezes, apetece-me estar simplesmente ao sol, sem ter de pagar por isso o martelar contínuo no qwert. Só eu e o sol, frente a frente, como nos duelos do Texas Jack. Mas o sol dispara primeiro porque sou de me levantar tarde e de escrever pelas madrugadas. É aí, como dizia Vinícius, que “Sinto como a tua íris fosforeja/Entre um poema, um riso e uma cerveja/E que mal há se o lar onde se espera/Traz saudade de alguma Baviera”. A Baviera também me fica ao virar da esquina, dia 19, com o Alemanha-Portugal de mais um Campeonato da Europa que percorro com a excitação de um garoto em busca de papoilas num campo de gipsofila. Não dispensava nem a noite nem as madrugadas, porque sou um bicho noturno. Mas dava de barato a sombra repentina de uma nuvem que tenta convencer-me, na sua indigente inocência, que Sol não é o Deus de Turner. A cerveja aquece e as moscas são atraídas pelo gargalo. Na minha praia de Colva, na mãe Índia que ficará para sempre como a minha primeira grande verdade, as garrafas de Kingfisher ficam a meio se não as bebermos de golada. O sol transforma-as numa sopa, roubando-lhes o gás que as faz ferver. Na minha varanda, a cerveja aguenta-se firme, gelada tal e qual a tirei do frigorífico. É um poema de Bukowsky. Ele mesmo o escreveu: “Um bom poema é como uma cerveja gelada”. E é uma boa arma, também, quando os inimigos nos cercam. Aqui do alto, só com o Sado pela frente, não há inimigo que me afaste da atração do sol. Afasto eu as moscas para que as andorinhas as comam em pleno voo. A cerveja é o meu poema ao sol, seu pai preferido. “Um bom poema pode quase tudo/Isso sem dizer que um bom poema sabe quando parar”. Uma boa cerveja, por seu lado, sabe quantas vezes se repetir...