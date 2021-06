O que é uma cena musical? É uma ideia que provavelmente nos remete para Seattle nos anos 1990, com o grunge dos Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden e Alice in Chain, ou para os grupos de Manchester que, nos finais de 1980, marcaram a época do Madchester e revolucionaram a cultura de dança – grupos como os Stone Roses, Happy Mondays ou os Charlatans. E até em Portugal, enquanto lemos este artigo, há um grupo de artistas empenhados em reconstruir a cultura da música tradicional com elementos contemporâneos.

O que partilham estas três cenas em comum? Origens geográficas semelhantes, referências comuns e um conjunto de características que faz com que se encaixem num determinado estilo musical.

Contudo, atualmente, é cada vez mais complicado encontrar grupos que cruzem exatamente todos estes elementos. Mesmo que coincidam na geografia, com a liberdade que a internet oferece, os interesses de cada individuo dependem exclusivamente da sua vontade de navegar na world wide web e descobrir artistas novos.

