A noite estava amena e a excitação tomou conta da zona da Palhavã. A Feira Popular abria para satisfação dos lisboetas, e não só. Gente vinda um pouco de todo lado, sobretudo dos arredores para cair na farra. A organização gabava-se de ir apresentar uma série de novidades que iriam encantar os visitantes. Notáveis melhoramentos, afirmavam os responsáveis. Foi espalhado por toda a parte, dos jornais a panfletos, a seguinte mensagem: “A entrada principal passa a fazer-se pela Praça de Espanha, frente ao palácio da embaixada, e faz-se sob uma feliz fotomontagem de Horácio Novais, com risonhas cabeças de crianças do actual estágio da Colónia Balnear O Século. Na lateral da porta, em grandes proporções, uma escultura de criança, da autoria de Margarida Schimmelpfenning, logo se entrando na Praça da Colónia, alargada este ano pela retirada da Montanha Russa e da Ribeira Misteriosa, com duas fontes luminosas, montadas pelo Electro Reclame, oferecendo fantástico aspecto”.

Lisboa estava feliz nesse dia 1 de junho. A Primavera tomara conta da cidade, deixara os seus habitantes com aquela saudável vontade de se divertirem, de se distraírem das suas responsabilidades profissionais, de aproveitarem uns momentos para visitar a sempre festiva Feira Popular que, nesse tempo, não era como foi durante anos a fio, em Entrecampos mas sim na Palhavã, nas traseiras da Gulbenkien.

