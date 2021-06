A vida dos portugueses imigrantes no Reino Unido viu-se abanada pelo Brexit, pelas novas medidas de imigração e pelos novos processos burocráticos. Ainda assim, os estudantes e imigrantes ouvidos pelo i mostraram-se tranquilos com a transição, pelo menos aqueles que chegaram antes de janeiro de 2021. As maiores preocupações estão em quem quiser emigrar ou estudar atualmente no país.

Já lá vão quase cinco anos desde o referendo que mostrou que 51.89% dos votantes britânicos desejavam sair da União Europeia. Desde então, passaram-se difíceis processos de negociações, acordos e desacordos, com a saída britânica a ser oficializada no dia 1 de janeiro de 2021. Até abril deste ano, cerca de 367 mil candidaturas portuguesas à residência permanente ou provisória no país foram concluídas, segundo revelou o Ministério do Interior britânico. Trata-se de uma medida organizada pelo Governo do país, intitulada settlement scheme. O objetivo é registar os cidadãos europeus a viver no Reino Unido (RU) após a saída da União Europeia, garantindo-lhes a continuidade no país, caso comprovem que já viviam dentro das fronteiras britânicas antes do 31 de dezembro de 2020. O título divide-se em duas categorias: pre-settled e settled, dependendo do tempo que a pessoa leva a viver no país. Para este processo, que finda a 30 de junho de 2021, os portugueses foram a quarta nacionalidade mais representada.

As medidas burocráticas, os casos pontuais de xenofobia e a barreira aos novos imigrantes são temas que surgem por entre os portugueses residentes no Reino Unido, mas o Brexit acabou por afetar mais quem procura emigrar atualmente para o país, estando relativamente salvaguardados aqueles que chegaram antes do fim de 2020.

