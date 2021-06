Como o Estado se dá ao luxo de desperdiçar o nosso tempo

Na relação de forças desproporcional entre o Estado e o cidadão, o primeiro tem todos os poderes e o segundo todos os deveres.

Era uma vez um pacato cidadão, pagador dos seus impostos, que foi um dia intimado a comparecer no tribunal. Cumpridor como era, levantou-se de madrugada para não chegar atrasado, apresentou-se, esperou mais de duas horas... e disse o que tinha a dizer em cinco minutos. Uns tempos depois, o pacato cidadão voltou a receber uma notificação para ir testemunhar noutro processo. Anotou na sua agenda e certificou-se de que não tinha outros compromissos agendados para esse dia. No dia estipulado, em vez de se dirigir ao emprego, rumou ao tribunal. Só que havia demasiadas testemunhas e por isso disseram-lhe para comparecer no dia seguinte. Se tivesse compromissos, paciência. Havia que desmarcar. No dia seguinte lá voltou ao tribunal com sacrifício. Esperou até ao fim da manhã, só para ficar a saber que mais uma vez nem chegaria a ser ouvido. Isto passou-se num tribunal de Lisboa. Mas poderia ter acontecido num hospital público, nas Finanças, na Segurança Social, numa loja do cidadão, numa câmara municipal. Na relação de forças desproporcional entre o Estado e o cidadão, o primeiro tem todos os poderes e o segundo todos os deveres. Diga-se, em abono da verdade, que mesmo assim está muito melhor do que há uns anos. Desde que o IRS passou a ser preenchido online deixámos de ver aquelas filas intermináveis que se formavam à porta das Finanças nos últimos dias para entregar os papéis. Os agendamentos da Segurança Social em geral também funcionam bem. E a renovação automática do cartão do cidadão também é uma excelente notícia. Mas há um organismo estatal que funciona na perfeição: a Autoridade Tributária. Quando é para cobrar impostos, não se atrasam nem um segundo. E é melhor que o contribuinte também não se atrase! Infelizmente, continua a haver setores ou serviços onde ainda não chegou o século XXI e que continuam a dispor do nosso tempo de maneira estúpida e arbitrária. É um total desrespeito; mas é também um erro de palmatória. Quantas horas de trabalho poderiam ser aproveitadas, quanto não poderia ser produzido nessas longas esperas? Suspeito que as boas práticas de produtividade aconselhariam a não desperdiçar assim o tempo das pessoas.