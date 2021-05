Dois homens de 42 e 52 anos foram detidos após terem sido apanhados em flagrante enquanto perfuravam um catalisador, em Paio Pires, no concelho do Seixal.

De acordo com um comunicado, um militar da GNR, que estava de folga, encontrou os dois homens “deitados junto a um veículo, na via pública, com um comportamento suspeito”.

Quando o guarda os abordou, apercebeu-se de que estes estavam a “efetuar o corte do catalisador do veículo em questão”, indicou a força de segurança.

No procedimento da ação, os homens foram detidos, tendo sido apreendido material relacionado com a prática cometida, como uma serra, dez discos de corte, um par de luvas, duas baterias, um macaco hidráulico, um canivete e um cortador de linhas.

Os dois homens foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Almada.