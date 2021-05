A Comissão Europeia aprovou, esta segunda-feira, a administração da vacina do consórcio Pfizer/BioNTech em adolescentes entre os 12 e os 15 anos. A decisão surge após a “luz verde” da Agência Europeia do Medicamento (EMA), na passada sexta-feira.

"Hoje, a Comissão Europeia adotou uma decisão para aprovar a utilização da vacina BioNTech/Pfizer anticovid-19 para crianças entre os 12 e 15 anos de idade", anunciou, no Twitter, a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides.

A comissária refere ainda que a decisão sobre a utilização da vacina depende de cada país da União Europeia. “Os Estados-membros podem agora optar por expandir o seu programa de vacinação aos jovens”, referiu.

"Para pôr fim à crise [pandémica], cada dose conta", concluiu.

De recordar que a vacina em causa, já estava autorizada na Europa para todas as pessoas com mais de 16 anos.

Today, @EU_Commission adopts a decision to approve the use of the BioNTech/Pfizer #COVID19 vaccine for 12-15 year olds.



▶️ Member States can now choose to expand their vaccination rollout to young people.



To put an end to the crisis, every dose counts. pic.twitter.com/SSJpwJOUsc