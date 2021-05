Na notícia ‘Grupo Impresa em falência técnica’, o jornal Nascer do Sol referiu-se, por lapso, que a dívida à banca ronda os 400 milhões de euros. Ora, de acordo com o comunicado hoje emitido pela Impresa, a dívida à banca no final de dezembro era de cerca de 152 milhões de euros.

O que ronda os 400 milhões de euros (391 milhões) é o capital próprio e o passivo total (curto, médio e longo prazo) do Grupo, que apresenta uma goodwill de 268 milhões de euros.