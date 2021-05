Depois de dois dias consecutivos sem mortes por covid-19, Portugal voltou a registar vítimas mortais associadas à doença. Nas últimas 24 horas, morreram duas pessoas infetadas – uma no Norte e outra no Centro - e foram ainda diagnosticados 435 novos casos, de acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta segunda-feira. No total, desde o início da pandemia, já foram confirmados 849.093 casos de infeção. Destes, 17.025 não resistiram.

Lisboa e Vale do Tejo registou mais de metade das novas infeções. Só nesta região há mais 240 infetados. Segue-se o Norte, com 113 novos casos. No Algarve há mais 16 diagnósticos positivos, no Centro mais 12 e no Alentejo mais 10. O arquipélago do Açores reportou 31 novos casos e o da Madeira 13.

O número de internamentos voltou a aumentar e há agora 283 pessoas com covid-19 nos hospitais portugueses, mais 12 do que ontem. Destes, 52 estão em Cuidados Intensivos, menos dois do que no último balanço.

Por outro lado, mais 322 pessoas recuperaram da doença, elevando o total de recuperados no país para 889.135.

Há agora 22.933 casos ativos, mais 111, e as autoridades de saúde têm 24.126 contactos em vigilância.

O valor da taxa de incidência de novos casos e do rácio de transmissibilidade (Rt) foi atualizado esta segunda-feira. A incidência aumentou, tanto a nível nacional, como quando considerado apenas o continente. Portugal tem agora uma incidência de 63,3 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Na última atualização, feita na sexta-feira, este valor era de 59,6 novos casos por 100 mil habitantes. A incidência passa a ser de 60,4 casos de infeção por 100 mil habitantes quando considerado apenas o território continental e era de 56,0.

Na última atualização o Rt era de 1,07 em ambos os casos e este valor permanece igual a nível nacional. Quando considerado apenas o continente o Rt desceu ligeiramente de 1,07 para 1,06.