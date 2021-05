A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 36 anos, por fortes indícios da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças agravado, no Algarve.

A autoridade revela, em comunicado, que as agressões sexuais ocorreram em períodos distintos, iniciando-se as primeiras no ano de 2019, quando a criança tinha apenas 11 anos de idade.

“As referidas agressões sexuais verificavam-se sempre em ambiente totalmente controlado pelo ora detido, normalmente no interior da residência de família e sempre em ocasiões em que se encontravam sozinhos”, lê-se.

O suspeito ausentou-se do país após a denúncia dos factos e acabou por ser localizado, no dia 27 de maio de 2021, aquando da entrada em território nacional.

O homem foi presente às autoridades judiciárias competentes, para interrogatório Judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas e ficou em prisão preventiva.

O Inquérito é dirigido pela Secção de Loulé do DIAP de Faro.