Dois homens, entre os 20 e os 50 anos, foram esfaqueados no bairro da Quinta das Mós, em Camarate, tendo sido assistidos no quartel dos bombeiros.

Quando os bombeiros estavam a assistir os dois feridos, receberam um alerta urgente para se deslocarem ao mesmo bairro onde os dois homens tinham sido esfaqueados, e onde depois se depararam com uma pessoa com um traumatismo craniano e outra com um ferimento fatal, na sequência de ter sido alvejada, escreve, esta segunda-feira, o Correio da Manhã.

A PJ está a investigar o caso e tudo indica que foi uma rixa entre grupos ocorrida neste bairro.