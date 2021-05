O juiz anti-confinamento Rui Fonseca e Castro, suspenso de funções desde março, expôs na sua página de Facebook, Habeas Corpus, que os cidadãos que são inoculados com a vacina da Pfizer devem manter a abstinência sexual durante 30 dias e, que tal informação, não está a ser devidamente veiculada.

A denúncia foi realizada na passada quinta-feira, dia em que o magistrado realizou uma emissão em direto na rede social anteriormente referida, subordinada ao tema “O Direito do Paciente ao Consentimento Informado”. Depois do vídeo ter sido publicado, Fonseca e Castro, que esteve pouco mais de 20 dias no Tribunal de Odemira após nove anos de licença sem vencimento, veiculou a mensagem transmitida na publicação.

O antigo advogado, que tem vindo a incentivar os seguidores ao incumprimento das regras do estado de emergência, começou por explicar que “por consentimento informado deve entender-se o consentimento prestado por um paciente para o efeito da sua sujeição a determinado procedimento médico ou clínico, de diagnóstico, de prevenção ou terapêutico, mediante informação adequada sobre a natureza do mesmo, a sua finalidade e os seus potenciais efeitos adversos”.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.