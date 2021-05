Governo afegão e talibãs acusam-se por ataque que matou sete pessoas

Na versão do porta-voz da polícia provincial de Kapisa, Shayeq Shoresh, os rebeldes talibãs atacaram um posto de controlo de segurança do Governo no distrito de Tagab, na noite de sábado.

