O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, encorajou hoje os indianos a lutarem sem tréguas até à vitória contra a pandemia que atingiu fortemente a Índia, que registou o menor número de novos infetados dos últimos 46 dias.

"Na primeira onda, lutámos com bravura. Desta vez, a Índia também sairá vitoriosa na luta contra o vírus. Não deve haver tréguas nos nossos esforços. Este é o caminho para a vitória", disse Modi durante sua intervenção mensal no programa de rádio "Mann Ki Baat" (Falando com o coração).

O primeiro-ministro destacou o trabalho dos profissionais da saúde e demais trabalhadores da linha da frente, como os que transportaram oxigénio, que escasseou no país durante "a maior pandemia dos últimos cem anos".

Sobre a falta de oxigénio, que causou mortes em hospitais e o pedido de socorro de milhares de pessoas, Modi frisou que o país conseguiu aumentar a produção em 900 toneladas de oxigénio medicinal diário, para "gerar mais de 10 vezes a produção normal e produzir cerca de 9.500 toneladas métricas por dia".

Segundo o ministério da Saúde, a Índia registou 165.553 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o valor mais baixo dos últimos 46 dias.